La semana trágica que parece no tener fin

El enfado creciente y la desesperación se extienden por la provincia de León una semana después de que estallase la actual crisis de incendios forestales. El balance es terrible: dos muertos, varios heridos y miles de damnificados, que lo han perdido todo. Mucho miedo en lo personal y millones de pérdidas en lo material. Y lo peor es que la situación no mejora y, cada día que pasa, surgen nuevos focos y otros se reavivan y avanzan por los montes y hacia los pueblos. El escenario vive altibajos pero no se atisba una posible fecha de finalización.

León aguarda hoy la visita del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez debe explicar cómo piensa parar esto de una vez, y cómo se va a ayudar a las personas que lo han perdido todo. La experiencia en episodios como el volcán de La Palma o la dana del Levante no animan a tener confianza en las administraciones públicas. Han pasado siete largos días en los que ha permanecido de vacaciones en Lanzarote y ahora se anuncia un viaje sobre el que ni siquiera se han facilitado datos sobre a dónde se va a dirigir, con quién se verá y qué pretende hacer o decir. Sólo cuando la presión se ha hecho insoportable se ha decidido a anunciar este viaje que únicamente sería útil si ofrece soluciones concretas.

