Llegan ayudas pero sin que se atisbe un final

Creado: Actualizado:

Miles de personas sufren aún directamente los efectos de la oleada de incendios forestales cuando se supera el décimo día. Muchos lo han perdido todo, sus viviendas, sus formas de vida... En esta ocasión, no sería aceptable, como ha ocurrido en otras catástrofes recientes, que se les abandone sin soluciones reales. En el caso de Castilla y León, la Junta anuncia para mañana, miércoles, la aprobación de una línea de ayudas con un importe de cien millones de euros. Su objetivo es muy loable. Quiere actuar con toda la diligencia que sea posible. Afronta un examen complicado, ya que la sociedad estará muy vigilante para comprobar si en este caso llega de verdad ese respiro a los que lo necesitan con celeridad.

En algunos casos, incluso siguen rodeados por el fuego. Las cosas no mejoran y tampoco las previsiones. Por eso hay que entender que de nuevo se alzaron ayer voces reclamando al Gobierno central que active más medios del aparato del Estado. El agotamiento de los que combaten el fuego en primera línea es evidente. Necesitan refuerzos y relevos. Entrar ahora en debates sobre cómo actuar tras el fuego y cómo hacer pactos políticos quizá roce el insulto hacia los que se juegan la vida frente a las llamas.