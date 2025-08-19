Efectos directos por la guerra comercial

Creado: Actualizado:

La estabilidad siempre es la mejor garantía para que el comercio fluya. También para las inversiones y para que la economía crezca. Más allá del humo que ensombrece la provincia de León desde hace días, hay unos nubarrones en los panoramas internacionales que complican las cosas a las empresas desde muchos meses. Las crisis bélicas y la política imprevisible del estadounidense Trump, con sus chantajes a golpe de arancel, han generado unas turbulencias que llevan sus efectos a las estadísticas. En el caso de las exportaciones ayer se pudo comprobar que llegan las caídas, un cambio que rompe la tendencia al alza que se había registrado en los últimos tiempos, hasta el punto de alcanzar en el caso de la provincia de León un récord en 2024.