Ayudas para el fuego disponibles mañana

Creado: Actualizado:

Castilla y León se ha situado en la vanguardia de la respuesta contra los daños de los incendios forestales. En medio del ruido y la confusión generadas por una auténtica maraña de anuncios, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer su paquete de medidas concretas que estarán a disposición de los afectados desde mañana, viernes. La cuantía inicial destinada para este plan es de 114 millones de euros, que se asegura que serán «ampliables» si se hace necesario, y se prevén ayudas concretas como los 500 euros para los que han tenido que abandonar sus viviendas o un pago de hasta 185.000 euros para recuperar casas. En total, son 45 medidas que también llegarán a las empresas, con fórmulas como los 5.500 euros para el lucro cesante en las zonas afectadas o la promoción de expedientes de regulación temporal de empleo (erte) de fuerza mayor. Ahora, con esta herramienta sobre la mesa, será importante que la Junta ponga a disposición de este plan los medios necesarios, incluidos los humanos, para agilizar las ayudas para que se aprueben y se abonen con verdadera celeridad. Sería lamentable que el buen trabajo realizado hasta ahora para diseñar estas líneas se vea entorpecido si se enmaraña en la burocracia y los retrasos.