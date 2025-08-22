Ridículo en Moncloa para buscar culpables

Creado: Actualizado:

Cuando el fuego aún acecha muchos pueblos y miles de personas sufren directamente perjuicios enormes, suponen un auténtico insulto a la inteligencia las maniobras puestas en marcha desde el aparato de La Moncloa para buscar parapetos frente el clamor nacional por la inacción del Gobierno central ante semejante catástrofe sin precedentes. El guion no es nuevo, y esa búsqueda de culpables ha sido reiterada en estos años en los que se han sucedido los episodios graves ante los que no se supo actuar. Ayer, la indignación fue máxima en los pequeños municipios que siguen castigados por fuegos que no se han extinguido. Desde la Fiscalía de Medio Ambiente se anuncia una investigación para analizar si esos ayuntamientos disponían de algo así como unos planes de prevención frente a semejantes catástrofes. Sin haber conseguido apagar el fuego, literalmente, se busca avivar un nuevo incendio político que prueba la falta de vergüenza en quienes dirigen las instituciones públicas. Las administraciones locales están, en la mayoría de los casos, dirigidas por auténticos héroes que gastan su tiempo y su dinero sin apenas compensación. Precisamente, cuanto más pequeños es el pueblo más complejo es el trabajo para facilitar una mínima atención para combatir ese éxodo que agrava la España vaciada.