No tienen derecho a vender la historia de León

Creado: Actualizado:

León merece una gestión que ponga su patrimonio en el centro, no a la sombra de intereses privados. La reciente decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León de avanzar en la venta de una parcela en Era del Moro es carne de polémica y críticas hacia una gestión que pone en entredicho la sensibilidad hacia el patrimonio histórico de la ciudad. La parcela podría conventirse en el solar de un edificio de cuatro alturas que taparía parte de este lienzo único. Es cierto que el alcalde ha solicitado un informe técnico para evaluar la viabilidad de suspender la venta, pero huele a medida dilatoria. Porque tanta cautela contrasta con la premura con la que se aprobó la adjudicación provisional de la parcela antes de que el Pleno se pronunciara. No vendan la historia.