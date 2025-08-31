Sin retrasos ni olvidos tras la catástrofe del fuego

Creado: Actualizado:

La llegada de camiones con forraje está salvando literalmente la vida a los animales en las granjas. La oleada de incendios forestales ha eliminado totalmente la forma de alimentación habitual en incontables lugares de la provincia y no caben ni aplazamientos ni mucho menos olvidos. La ayuda es imprescindible ya, y así se está poniendo de manifiesto con ese papel liderado desde la Junta para preservar el sector ganadero que no cuenta con alternativas para evitar que sus animales se mueran de hambre. Pero, entre el reconocimiento y el agradecimiento hacia la agilidad con la que se han activado las alternativas, existe también una lógica cuota de incertidumbre e incredulidad. Experiencias pasadas prueban que no se puede bajar la guardia al reclamar las compensaciones.