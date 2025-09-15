La nueva energía del futuro se abre camino

Creado: Actualizado:

Uno de los campos que vive una auténtica revolución es el mundo de la energía. Existe un reto inaplazable, que forma parte de esos objetivos reales de preservación del Planeta, y que pasa por implantar el uso de las nuevas tecnologías disponibles para mejorar el uso de ese bien tan complejo como valosioso e imprescindible que es la energía. La apuesta por el hidrógeno resulta ya urgente y, por eso, se entiende esa especie de puja que existe entre los distintos territorios para hacerse un hueco en las redes. Ahora, en el caso de León está en marcha un macroplan que afectará a un total de 24 municipios. De los cuatro proyectos en marcha de la autonomía, en dos de ellos existe un claro protagonismo de la provincia leonesa.