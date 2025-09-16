Vigilantes para exigir apoyo a las víctimas del fuego

Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dio ayer a conocer que el viernes envió a la Comisión Europea una solicitud formal para que se active la reserva de crisis tras los incendios forestales, por los daños generados en las explotaciones, tanto agrarias como ganaderas. El propio Planas quiso dejar claro que esas ayudas no serán de la «noche a la mañana», aunque resaltó: «Pero urgiré a la Comisión Europea a que sean lo antes posible».

Lo positivo de todo esto es el cambio de tendencia. Tras la fase inicial de negación del alcance del problema, se pasó al estéril enfrentamiento político. Ahora, con el fuego apagado, parece que las instituciones sí están dispuestas a avanzar en el mismo camino para ayudar a las víctimas. La sociedad deberá vigilar que no decaígan los esfuerzos.