Sólo mantenimiento en el macroplan de Aena

El aeropuerto de La Virgen del Camino, en su uso civil, cumplió el año pasado sus primeros 25 años de servicio. La fecha pasó sin pena ni gloria y, semanas después, quizás tras la alerta derivada de las informaciones periodísticas llegaron los fastos institucionales para promocionar el evento. Probablemente fue un buen ejemplo de ese cierto olvido que sufre el aeródromo, a pesar de su creciente importancia en el plano militar, donde residen sus raíces.

Ahora, la empresa pública Aena lanza un plan de inversiones por un global de 13.000 millones de euros, que se pretende gastar entre los años 2027 y 2031. Así lo anunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al aeropuerto de Alicante. Más allá de tener presente que estos anuncios políticos luego llegan a hacerse realidad con cuentagotas, lo cierto es que las previsiones para León son bastante deficientes. Según la información oficial difundida, únicamente se contemplan labores de mantenimiento, centradas en el asfaltado de la pista y en mejoras de seguridad. No queda claro si se buscará un sistema de aproximación de vuelos mejor que el actual, que tantos perjuicios ocasiona. Y sobre la necesaria y demandada terminal de mercancías el vacío es total.