Ponferrada pone en valor su zona monumental

El dato de que ha permanecido, durante prácticamente medio siglo en barbecho, la declaración del casco antiguo de Ponferrada como Bien de Interés Cultural (BIC) pone de relieve una dejadez heredada que admite todas las censuras. Es, si cabe, la mejor expresión del abandono que sufrió durante décadas esta parte fundamental de la capital del Bierzo que poco a poco consigue renacer a través de fórmulas para su puesta en valor. El plan especial abrió hace ya años las puertas a la rehabilitación de viviendas y la posterior peatonalización sirvió para paliar una degradación que rozaba niveles sin vuelta atrás. Pero esto se ha hecho con un cierto nivel de insensibilidad, al carecer toda esta zona monumental de una declaración como BIC que ahora desatascan el Ayuntamiento y la Junta, y ya que nadie culminó a pesar de que el expediente procede de la época anterior a la Constitución de 1978.