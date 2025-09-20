Labor imprescindible de Soltra con la discapacidad

Creado: Actualizado:

La disposición de un puesto de trabajo con unas condiciones dignas se ha probado el mejor camino para avanzar en la integración de todas las personas en la sociedad. Esa garantía de independencia para poner en marcha un proyecto de vida es la fórmula por la que apuestan entidades como Soltra. Ayer celebró su gala en la que recibió el reconocimiento desde todo tipo de estamentos. La fundación Soltra (Solidaridad y Trabajo) nació en el año 2000 y ha colaborado con miles de personas en la puesta en marcha de sus nuevas vidas, dotándolas de autonomía y calidad. Hoy, desde esa semilla leonesa, ha extendido su labor incluso más allá de las fronteras de España y ha cosechado todo tipo de galardones para poner en valor esa labor centrada ante todo en la persona.