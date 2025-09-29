Planes para sostener la medicina rural

Creado: Actualizado:

El informe 'Preparándose para el cambio demográfico en Castilla y León, España', de la OCDE incide en la problemática poblacional que afronta la Comunidad y especialmente la provincia de León, en donde el envejecimiento y la dispersión de sus habitantes se presenta como el desafío más urgente al que deben hacer frente las administraciones. El documento alerta sobre la necesidad de repensar políticas y recursos, nada nuevo respecto a lo que lleva años sobre la mesa, e incide especialmente en que la capacidad de prestar atención sanitaria a la población se verá cada vez más comprometida si no se toman medidas. El lado positivo es que el informe considera que el sistema de salud público dispone de herramientas para hacer frente a esta situación, siempre que se apliquen de forma combinada. Más telemedicina y más incentivos salariales para los profesionales sanitarios y ayudas a la vivienda para que facilitar su asentamiento en el medio rural son recetas ya conocidas. Lo más novedoso pasa por poner en marcha redes de apoyo locales. Pero se hace necesario mantener en el tiempo estas propuestas, con inversiones y recursos para aprovechar las tecnologías punteras, sin perder de vista que el objetivo es el bienestar de las personas mayores fomentando su independencia y autocuidado.