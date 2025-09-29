Visita a los montes heridos por el fuego

Creado: Actualizado:

La contemplación de la berrea puede ser otra víctima colateral de los incendios que este verano han asolado los montes de León. A falta de los datos que aporte la Junta sobre las consecuencias que los siniestros forestales han supuesto para la fauna, las empresas que habitualmente aprovechan este grandioso espectáculo de la naturaleza para fomentar el ecoturismo muestran su preocupación ante los efectos del fuego no sólo en la mortandad, si no también en la dispersión de los ciervos en busca de alimento en medio de un hábitat arrasado. Sin embargo, la berrea no es el único capital que ofrecen los bosques estos meses. El senderismo y las actividades ligadas a su disfrute son también un buen punto de partida para apoyar a los pueblos que tienen que levantarse con ayuda de todos.