Para los nuevos fuegos, medidas actualizadas

La terrible catástrofe de los incendios forestales que asolaron este verano buena parte del noroeste y del oeste de la Península puso de manifiesto una realidad a la que quizá no se le daba la relevancia necesaria. Apagados los fuegos y también las batallas políticas, avanzan los planes de reconstrucción y de ayuda a las víctimas, pero hace falta repensar el futuro. El hecho de que este puente festivo haya sido declarado de nivel medio por riesgo de más incendios en los montes evidencia que el nuevo tiempo, con temperturas al alza y reiterados episodios de sequía, aventura unos fenómenos a los que deberá responderse de una manera más adecuada y eficaz. La Junta anunció ayer que revisará y reformará sus medios para luchar contra el fuego, para intentar actuar mejor en el futuro, siguiendo lo que durante las últimas semanas se ha reclamado por voces expertas. Se avanzará hacia la profesionalización de todos los implicados en la lucha contra el fuego, con la excepción del personal que realiza labores concretas que son ajenas a las brigadas propiamente dichas. Habrá mejores condiciones laborales y también una estabilización en la cuadrillas para que el operativo sea real durante los doce meses del año. Son anuncios que deben concretarse de la mejor manera, y con toda la celeridad posible.