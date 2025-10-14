Puesta en escena sobre el clima

Creado: Actualizado:

Ponferrada acoge desde este lunes la convención gubernamental para respaldar la necesidad de un Pacto de Estado contra el cambio climático, convocando a cuatro de sus ministros con la encomienda de reforzar lo que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la solución para responder a fenómenos como los incendios que el pasado verano asolaron la provincia de León. En esta jornada inicial los ministros han planteado sus consignas sobre la unidad de acción para dejar en evidencia el boicot de las Comunidades Autónomas del PP al encuentro. Sin ninguna novedad reseñable en los planteamientos que se han puesto sobre la mesa en los primeros foros y ágoras celebrados en la cumbre, el debate se ha centrado en políticas forestales, políticas hídricas y la reacción de las administraciones ante emergencias o la financiación. Precisamente esta última cuestión es la que más preocupa a las administraciones más cercanas a la realidad cotidiana, los ayuntamientos que, en el caso específico de León, ya están alzando su voz sobre cómo o quién va a pagar la puesta en marcha de las ideas que surjan de este y otros foros, porque todos estamos de acuerdo en lo de la España despoblada y su indefensión ante los daños climáticos pero sobre financiación se avanza cero.