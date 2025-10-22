Armunia doblega a la CHD para limpiar su presa

Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Armunia (León) empieza a sacar frutos de la campaña que ha puesto en marcha para denunciar el abandono que sufre la zona y exigir a las diferentes administraciones que cumplan con sus obligaciones. Tras sus reiteradas quejas contra el Ayuntamiento, ahora consiguen una mejora en la presa, que será limpiada. La Confederación Hidrográfica del Duero, responsable de la situación de los acuíferos, que tantas quejas generan por el abandono que los llena de maleza, obligará a los regantes a intervenir para prevenir los riesgos que suscita la proliferación de vegeración, que puede desembocar en un problema grave si la acequia no está en orden. Recuerdan desde Armunia que el equipo de José Antonio Diez no atendió sus requerimientos sobre el tema.