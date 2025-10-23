La vivienda mide la vitalidad territorial

Creado: Actualizado:

Uno de los aspectos que quizá no se ponen en valor de manera suficiente es que el evidente y gravísimo problema de la vivienda en España también presenta situaciones de clara desigualdad. La lógica dice que no todos los lugares tienen la misma capacidad para generar demanda. Ni existe un interés común y único ya que, en función de las realidades de cada lugar, se hace más necesarios los pisos de alquiler, en otros las ayudas a la rehabilitación y en los más pujantes, nuevas promociones con capacidad para facilitar la venta a parejas jóvenes con buenas nóminas. Uno de los municipios con mayor dinamismo de la provincia es Valverde de la Virgen. Su ubicación idónea, la intensa vida social en todos los órdenes que se impulsa desde el Ayuntamiento, y razones singulares—como el aeropuerto, la Academia Básica del Aire o el polígono de Villadangos—, convierten a sus pueblos —y de manera especial a La Virgen del Camino—, en un oasis dentro de los graves problemas de envejecimiento que asolan la provincia. Ahora, su Ayuntamiento toma la iniciativa para intentar dar respuesta a la creciente demanda de viviendas que existe en la zona. Y lo hace evitando la queja estéril. Opta por plantear soluciones eficaces.