Inacción también en la vivienda turística

Creado: Actualizado:

En el terrible problema de la vivienda, que existe en estos momentos en España, se hace real la vieja afirmación de que sería mejor que ‘se hablase menos y se hiciese más’. En un momento en el que se impone la propaganda política sobre la capacidad real de acción de las administraciones, hay conflictos abiertos sobre los que se lanzan pronunciamientos e incluso promesas cada día que luego nunca se hacen reales. Sobre la vivienda se han hecho todo tipo de anuncios y pronósticos, y lo único cierto es que la situación se deteriora sin remedio. Y también ocurre con los pisos turísticos, con su notable influencia en la escasa y cara oferta habitacional de las ciudades. Llevamos años escuchando que se van a tomar medidas para incentivar más regulación y vigilancia frente a las irregularidades. Pero lo cierto es que cada vez hay más inmuebles en todo tipo de foros, especialmente en internet. León se convierte en ejemplo claro de esta terrible contradicción. Mientras se plantean reformas legales e iniciativas, en la capital se dispara el número de viviendas ofrecidas a los visitantes. Para la ciudad es clave el turismo, pero precisamente por su capacidad para generar riqueza e impulsar la existencia de hoteles y establecimientos hosteleros que creen empleo. Las fórmulas low cost generan más molestias que beneficios reales.