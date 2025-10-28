Un problema de tráfico real que desmiente discursos

Creado: Actualizado:

Las estadísticas son una herramienta que lamentablemente se emplea desde las administraciones para intentar doblegar la realidad aparentando que las cosas siempre van a mejor. Pero la verdad suele ser tozuda y cuando se evitan los discursos oficiales interesados se comprueba que hay problemas que se agravan, y que merecerían más atención para intentar invertir las tendencias. Esto es lo que ocurre con la siniestralidad del tráfico. Conocidos son las maniobras a nivel nacional para reducir de manera aparente las víctimas. A nivel local la cosa es peor. Sólo se difunden estadísticas cuando hay un clavo al que agarrarse para decir que ‘las cosas van bien’. Pero lo cierto es que los atropellos se están disparando en León y su entorno, y para solventar un problema lo primero es admitirlo y analizarlo.