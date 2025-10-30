Impulso industrial en Ponferrada y Laciana

Creado: Actualizado:

El Bierzo y Laciana malviven tras el duro varapalo que generó la muerte abrupta de la minería y de la energía térmica. De las promesas de compensaciones no ha llegado nada. La llamada transición justa se fue desinflando sin que tampoco se escucharan demasiadas voces en las zonas afectadas entre quienes tenían alguna posibilidad de ser escuchados por el Gobierno de Madrid. Por eso, tiene singular valor el paso dado ayer por la Junta, que promueve un impulso al sector industrial en ambas comarcas, concretamente en Ponferrada y Villablino. El presidente Alfonso Fernández Mañueco acudió personalmente para ratificar dos inversiones, cifradas en diez y tres millones, que intentarán revitalizar la actividad y el empleo en unas zonas tan severamente castigadas. El paso dado es clave para animar la llegada de empresas alternativas que faciliten la posibilidad de que los jóvenes puedan quedarse en sus lugares de origen sin verse forzados a sumarse a esa riada de emigración que se ha visto agravada con el final del carbón. En El Bierzo también está en marcha la ampliación del polígono del Bayo, en Cubillos, un espacio al que no se le ha conseguido dotar aún de la vitalidad necesaria para cumplir los objetivos con los que nació a la par que el polo industrial de Villadangos del Páramo.