La pinza de PSOE y Vox ahoga a Ponferrada

Ponferrada no podrá arreglar las deterioradas instalaciones de las piscinas cubiertas del Toralín y los ponferradinos deberán esperar nuevos tiempos para contar con un proyecto como el que ayer se dejó escapar en el pleno municipal, que suponía la aportación por parte de la Junta de un millón de euros a fondo perdido de los 2,3 millones en los que está presupuestada una obra largamente demandada. A pesar de las súplicas del alcalde del PP, Marco Morala, de nuevo PSOE y Vox ejercieron la incomprensible pinza que aborta otro proyecto importante para la ciudad. La abstención de los de Olegario Ramón y el rechazo de Patricia González dan portazo no sólo al proyecto, sino a una forma de ejercer la política con miras más altas. La que merece Ponferrada.