Indefinición tras los retrasos en La Granja

El cruce de la LE-20, en la conocida como Ronda Este, a la altura de La Granja permite hacer una cronología que roza el esperpento. Desde el primer momento quedó claro que era un punto negro y que la situación se agravaría a medida que aumentase el tráfico con el desarrollo urbano o comercial de la zona. El enlace de Villaobispo tuvo mejor suerte y se dotó de subterráneo hace tiempo. Pero en La Granja hubo un empecinamiento que generó un gasto que a la larga se ha probado inútil. Se construyó una glorieta que es tan poco efectiva como peligrosa. La apertura del área comercial Reino de León terminó por sobrecargar la rotonda que da servicio a todo el tráfico que llega desde Asturias por la Nacional 630 en dirección al resto de España. Ahora, tras años de polémicas y retrasos, parece que se avanza hacia la construcción del soterramiento. Pero las cosas pintan complicadas en el lugar con más volumen de coches circulando de León. No hay plan para que el tráfico fluya durante los tres años en los que se irá construyendo la nueva calzada a otro nivel. Parece que los conductores tendrán que armarse de paciencia o buscar nuevas fórmulas para evitar este terrible punto negro que reclama un plan para intentar prevenir los previsibles colapsos.