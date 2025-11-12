El imprescindible fin de combatir el dolor

Creado: Actualizado:

La Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico (no oncológico), puesta en marcha en el centro de salud leonés de El Ejido, ha probado una eficacia tan notable que impulsa su expansión. La Junta anuncia su intención de extender este plan piloto hacia todas las provincias de la autonomía, incluidas las áreas rurales, después del éxito alcanzado y que lo ha convertido en un «referente nacional e internacional». Por este servicio, que fue visitado ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han pasado ya más de 6.000 pacientes. Que se han beneficiado de unas fórmulas innovadoras que combinan la educación en neurociencia y los ejercicios terapéuticos para animar a que se reprograme, de algún modo, el cerebro para ayudar a olvidar el dolor. Se trata de un fin fundamental para conseguir una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. La presistencia del dolor no admite la indiferencia del sistema público de salud. Es necesario que se promuevan investigaciones, tratamientos e inversiones para impulsar el cuidado de cada persona para buscar fórmulas que ayuden a paliar sus sufrimientos. El conflicto, conocido en autonomías como Castilla y León, es que la dispersión poblacional complica y encarece más que en otros lugares cualquier iniciativa en campos como la sanidad.