El tesoro que tiene León en la innovación

La entrega de los premios Innova, que otorga cada año el Diario de León, se ha consolidado como el escaparate idóneo para poner en valor el esfuerzo que realiza un buen número de leoneses que buscan avances en diferentes campos. Es esa innovación que impulsa mejoras en asuntos como el bienestar, el desarrollo e incluso el empleo. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, así lo destacó en un acto que homenajea a esa platatorma virtual que se asienta físicalmente en múltiples lugares del planeta, con la presencia de leoneses o de personas formadas en la Universidad leonesa que están en la primera línea de la batalla para hacer un futuro mejor para la humanidad. Los galardonados son siete proyectos muy diferentes, todos ellos de singular valor, lo que les permitió captar la atención del jurado. Y que se han visto reconocidos en esta XIII edición de los Premio Innova gracias al apoyo mostrado por empresas que están involucradas en esa labor de innovación, como destacó Sanz Merino en el acto celebrado en el Hostal de San Marcos, con una notable presencia de autoridades y representantes de todos los ámbitos con relevancia en la provincia. León tiene un tesoro en ese talento que debe mimar, promocionar y reconocer, por justicia y para que el mundo sea mejor.