Laciana, con muertes y sin alternativas

León despide este domingo al sexto minero leonés fallecido en un año, a pocas semanas de que se cumpla el octavo aniversario del cierre total de la minería del carbón no competitiva, un cese que se acompañó con promesas de reactivación que a día de hoy no se han cumplido. Laciana, que entierra a Anilson Soares, el minero de 42 años que perdió la vida este viernes en el derrumbe de la mina TYC Narcea, en Asturias, se pregunta por qué las minas siguen matando gente cuando el carbón ya es historia en la comarca. Los lacianiegos siguen buscando trabajo en las pocas minas privadas que siguen abiertas en el Principado por la falta de alternativas laborales en su pueblo. Habrá que buscar la respuesta que pide Laciana en los 975 millones de euros que desde 2019 se han inyectado en las cuencas. Este es el dato que hace unos días esgrimió ufano el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en la última comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027, un marco que, por cierto, el ministerio no piensa renovar porque ya está bien de invertir en los dichosos territorios mineros. El compromiso «está ampliamente superado», dice el Miteco. No hay más que verlo.