Un mayor apoyo para los docentes

Creado: Actualizado:

El último informe del Defensor del Profesor de Anpe en Castilla y León lanza una alerta sobre la salud mental docente, a pesar de la leve bajada de casos que se ha registrado en León. La contención en el volumen de amenazas de los alumnos contrasta con el incremento de situaciones de ansiedad y depresión, con estadísticas que alarman como que uno de cada cuatro docentes ha causado baja por conflictos. Se apunta como causa principal la falta de recursos para alumnos con necesidades educativas especiales, lo que supone una sobrecarga al profesorado, así como la presión familiar y los casos de acoso a través de las redes. Mantener el nivel de calidad educativa requiere prestar más atención al agotamiento psicológico de quienes educan.