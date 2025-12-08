Refuerzos para el futuro de la ABA

Creado: Actualizado:

La Academia Básica del Aire de León verá reforzada su labor formativa en los próximos años con la incorporación de 900 suboficiales que recibirán instrucción para formarse como sargentos. Por las instalaciones de La Virgen del Camino pasarán un grueso importante de los refuerzos que está planeando asumir el Ejército del Aire y del Espacio, lo que consolida a la base leonesa como un pilar fundamental para la estrategia de defensa nacional. Actualmente, la Academia Básica del Aire, con un sólido vínculo con la sociedad leonesa, oferta cuatro titulaciones de grado superior y dos grados medios de FP con adaptación a la vida civil, todos ellos relacionados con el mantenimiento de aviones, que hacen de León un destino especialmente atractivo para quienes buscan un futuro laboral en el seno de las Fuerzas Armadas. Las instalaciones se encuentran en permanente actualización, y el aumento progresivo de alumnos aportará nuevos retos y nuevas inversiones para que la base continúe siendo puntera en formación militar, lista para afrontar los desafíos en Defensa que se están tejiendo a nivel internacional. La tecnificación con los nuevos sistemas de armamento y el desembarco de los drones, como el Sirtap, están detrás de las necesidades de refuerzos en la escala de sargentos.