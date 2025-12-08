Monteleón, un apoyo imprescindible a la cultura

Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Música de Cámara Monteleón, organizado por la Fundación Monteleón, se clausura este lunes con un concierto de lujo a cargo del violenchelista Steven Isserlis y la pianista Connie Shih, un cierre de categoría para un evento cultural de primer nivel que ha tenido una gran acogida en el público leonés. Con esta iniciativa, tan bien recibida por los melómanos, la fundación ha vuelto a demostrar su implicación con la divulgación cultural, como ya lo ha hecho con el respaldo al talento y la formación de calidad a través de las becas a la excelencia que ha puesto en marcha para ofrecer oportunidades reales a las jóvenes promesas de la provincia, con un programa de proyección para acompañarles en su trayectoria.