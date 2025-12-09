Solución sin confrontación en el Páramo Bajo

Creado: Actualizado:

Los regantes del Páramo Bajo retoman su ofensiva para exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que no repercuta en los agricultores los costes de la electricidad del salto de Villalobar. No hay acuerdo posible, al parecer, para mantener la exención del pago acordada en 1995 y tampoco da la impresión de que la Comunidad de Regantes se vaya a conformar con asumir un coste que, aseguran, arruinará a muchas familias a lo largo y ancho de 37 pueblos de la comarca. Llegados a este punto, esta semana se celebrarán dos asambleas en Laguna de Negrillos y en Roperuelos del Páramo para adoptar medidas de presión. La situación, que los agricultores ven «extremadamente grave», debe ser abordada para alcanzar un consenso por el bien de todos.