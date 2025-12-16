Colaboración para zanjar la crisis de los colegios

Creado: Actualizado:

Las incontables quejas de las familias por la situación de los colegios de la ciudad de León han conseguido despertar la conciencia de los mandatarios políticos. La Junta ha dado un paso al frente para superar el bloqueo que generaba el equipo de gobierno del alcalde José Antonio Diez con su negativa a cumplir las competencias sobre la materia. Ayer, se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta para pagar inversiones por dos millones de euros, lo que supondrá algo así como un plan de choque para los centros. Que se colabore es fundamental en política, pero hará falta tiempo para poder superar la grave degradación acumulada en años de dejadez.