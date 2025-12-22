Un futuro solvente para Inbiotec

Creado: Actualizado:

El centro de investigación Inbiotec avanza en su estrategia de recuperación ahondando en la apuesta por proyectos vinculados al sector agroalimentario y forestal, dos vertientes en las que es puntero Cesefor, el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria que absorbió las instalaciones leonesas cuando se encontraban en concurso de acreedores. La reinvención del laboratorio pasa por afianzar nuevas líneas de trabajo a través de aspirar a subvenciones en convocatorias competitivas en las que puja por proyectos que suponen 8 millones de euros de inversión. Paso a paso, Inbiotec va consolidando el empleo siempre con la vista puesta en ganar competitividad, que será la base de su supervivencia. El próximo año se cumplirán los cinco años de esta nueva andadura y ya se puede hablar de un proyecto de solvencia que actualmente trabaja con iniciativas por valor de un millón de euros. El laboratorio de la Granja ha sabido aprovechar esta nueva andadura y tiene aspiraciones de calado, como la de convertirse en un centro de referencia autonómico en el área forestal, en la que la provincial cuenta con un excelente punto de partida. Sería una buena oportunidad para que la Diputación de León invierta recursos que derivarán directamente en el futuro de los pueblos.