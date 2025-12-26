Gigante empresarial e investigador al alza

Creado: Actualizado:

León no solo presume de ser el tercer polo biotecnológico del país, únicamente por detrás de Madrid y Barcelona, sino que suma empuje con una oleada de millonarias inversiones que consolidan al sector farmacéutico como una de las más brillantes realidades de la economía local. El Parque Tecnológico de León acoge a buena parte de las grandes compañías de la biofarmacia (que tienen también destacada y prometedora presencia en otras ubicaciones de la provincia), y ve ahora su cielo plagado de grúas y grandes estructuras que permitirán multiplicar la capacidad de producción, y también la apuesta por la investigación, de este ecosistema de excelencia.

La potencia del sector en la capital se reforzará además con la llegada de nuevos proyectos, que negocian ya su instalación en la ampliación del parque. León ofrece atractivos que tanto multinacionales como empresas locales aprecian, aunque no escapan a la queja común de que es necesaria una mayor especialización en la formación de los jóvenes para adaptarse a las competencias que necesitan. Algo que no atañe sólo a la Universidad, porque son muchos los puestos de FP que se requieren. Sería absurdo contar con una millonaria apuesta inversora y descuidar esta formación. Y es urgente.