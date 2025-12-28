El inmobiliario retoma el pulso en Ponferrada

Creado: Actualizado:

No han sido los últimos años fáciles para la economía del Bierzo, con una sucesión de crisis en sus principales sectores productivos, a las que se han sumado las generales, que han paralizado en gran parte el dinamismo empresarial y laboral en la comarca. Y la construcción ha sido uno de los principales termómetros en los que se ha reflejado esa atonía. Algo está cambiando sin embargo, al menos en la capital, Ponferrada. El Ayuntamiento ha concedido en el año que termina alrededor de 400 licencias para obras, tres cuartas partes de ellas en dos promociones que animan de nuevo el que fue ambicioso barrio de La Rosaleda. Repunta también la restauración en edificios antiguos del centro, y las viviendas unifamiliares. Sin duda, una noticia esperanzadora.