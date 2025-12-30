Villamanín: necesidad de paz y exigencia al Estado

Creado: Actualizado:

Lo ocurrido en Villamanín ha situado a la localidad leonesa en el epicentro de todo tipo de debates a nivel nacional. El paso adelante dado ayer por el Ayuntamiento debe entenderse en un doble frente. Intenta devolver una cierta normalidad a la convivencia defendiendo la necesidad de que se dialogue para superar la grave crisis generada por el error en las papeletas de la Lotería de Navidad. Y también por el evidente perjuicio que se está generando a esta localidad y hacia sus vecinos, a través de todo tipo de críticas, rumores y comentarios. Pero se abre también un debate evidente sobre la inacción del Estado para vigilar las conductas irregulares sobre un elemento en el que tiene el monopolio, como es la Lotería, y donde permite todo tipo de acciones ilegales o alegales, ya que le generan evidentes beneficios al elevarse la venta de décimos y participaciones.