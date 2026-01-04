La dignidad contra la soledad no deseada

Creado: Actualizado:

El Proyecto Faro del Ayuntamiento de Ponferrada atiende ya a 40 personas mayores del municipio que viven una misma realidad: la soledad no deseada, un fenómeno social que se está consolidando como uno de los grandes males que sufren quienes van perdiendo el contacto social con el paso de los años. La experiencia que narra Aurelia, usuaria del programa, en las páginas del Diario de León evidencian que estamos ante una emergencia que debe ser asistida de forma transversal por toda la sociedad, bajo la tutela de las administraciones. Los usuarios de esta iniciativa, mayoritariamente mujeres con una media de 76 años, han vuelto a convertirse en ciudadanos activos, gracias al enfoque multidisciplinar y cercano del proyecto.