León, pionera en musicoterapia

La iniciativa europea «Play Me Your Feelings» utiliza la música y la tecnología como herramientas de inclusión, un proyecto liderado por el colectivo Células Durmientes y coordinado por el musicoterapeuta Andrés Sánchez, que demuestra en León que la comunicación no verbal es un vehículo idóneo para integrar a jóvenes con menos oportunidades. El diseño metodológico de este programa, respaldado por expertos de las universidades de León y Valladolid, es una de sus fortalezas y se ha consolidado a través de una alianza con entidades de Italia, Hungría y Grecia que han aportado modelos de intervención específicos para los ámbitos clínico, social y educativo. León se pone a la vanguardia con talleres piloto que se desarrollarán en Cosamai y Santa Luisa.