Éxito de la acción para que funcione mejor Urgencias

Uno de los retos conocidos, y que complica en grado extremo la atención ágil en la sanidad, es el colapso de las Urgencias. Durante años se han sucedido los llamamientos para que las personas acudan al lugar apropiado del sistema para recibir la atención que necesitan. Pero se ha consolidado en la sociedad esa idea, no exenta de egoísmo, de que lo mejor es ir siempre a las Urgencias de un hospital, porque atienden más rápido y con personal mejor cualificado. Lo cierto es que esto atasca el sistema y genera perjuicios al castigar en exceso a sus profesionales, y disparar las esperas de todos. Por eso cabe felicitarse por el éxito de las medidas puestas en marcha, y que sitúan a León como el lugar en el que más han bajado los casos de las llamadas urgencias ‘banales’.