Enésimo peaje por el alquiler de La Moncloa

La concesión de privilegios a las comunidades autónomas catalana y vasca no es nueva. La estructura de reparto de diputados en España otorga a las formaciones nacionalistas algo así como una llave de oro, una situación de privilegio máximo al ser, en todas las legislaturas en las que no se alcanza una mayoría absoluta, el papel fundamental de todas las decisiones. El bipartidismo en España ha facilitado las concesiones de socialistas y populares generando una ingente desigualdad e injusticia hacia el resto de territorios.

Ayer se confirmó el intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de ahondar en esa tremenda grieta que separa a los ‘ricos’ de los ‘pobres. Aunque todas las comunidades autónomas pagan al final las competencias delegadas en materias como la sanidad o la educación, la partida arranca con una desigualdad inmensa en sus posibilidadades económicas, que ahora se verña incrementada.

Serían incontables las voces que se escucharon ayer contra la enésima concesión de Sánchez hacia quienes conforman su Gobierno frankenstein para poder seguir, en una especie de ruta suicida, sin dejar el Palacio de la Moncloa. El problema de todo esto es que los daños colaterales, como en el caso de Castilla y León, serán enormes y alcanzarán a todos los ciudadanos.