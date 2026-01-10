Un tranvía llamado deseo que saltó el Atlántico

Creado: Actualizado:

El misterio de las unidades ferroviarias encargadas en su día por Feve para el proyecto tranviario que debía entrar en la capital de la provincia hasta la estación de la avenida Padre Isla quedó ayer resuelto. Los trenes llegaron a construirse y acabaron vendidos en México, donde operan en Puebla. La información oficial de la ciudad centroamericana explicita que llegaron allí exactamente hace una década, en 2015, por «el fallido proyecto de tranvía-tren en la ciudad española de León». Parece que el servicio prometido para la capital de la provincia, y que sigue sin activarse sí llegó a avanzar incluso con la construcción de estos vagones. El misterio reside en el hecho de que ningún gobierno haya apostado de verdad por ponerlo en marcha, con una fórmula como la que existe en otras zonas, como puede ser la provincia de Alicante.