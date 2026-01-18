Urbano, el coraje contra la ELA

Creado: Actualizado:

La ELA se ha cobrado la vida del leonés Urbano González, de 57 años, quien convirtió un diagnóstico mortal en un propósito para visibilizar las consecuencias reales y cotidianas de una enfermedad incurable que arrasa la vida de familias enteras. Urbano cogió el estandarte de una dura lucha que desembocó en la aprobación de ayudas públicas para unos enfermos que necesitan a diario cuidados extremos que arruinan a muchos hogares. Precisamente esta semana ha recibido el reconocimiento del Gobierno de ser beneficiario de un respaldo que la Junta de Castilla y León adelantaba ya a los pacientes desde septiembre. Esta lección de coraje mantendrá vivo su legado, que irá mucho más allá gracias a la donación de órganos y a un cerebro entregado a la investigación de la ELA.