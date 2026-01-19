La férrea voluntad de salvar las vías de Feve

Creado: Actualizado:

León se aferra con uñas y dientes a las vías de Feve, el último bastión que queda del tren de vía estrecha en la capital, y que el Gobierno central busca enterrar para poder así borrar su memoria. Al paso de la marcha, miles de personas se sumaron este domingo a la marea humana que, a través del trazado entre La Asunción, donde ahora muere el tren, hasta la estación de Matallana, cerró filas en San Marcelo. La plataforma en defensa de Feve, convocante de la protesta, ha sabido engranar el descontento y transformarlo en una de las movilizaciones ciudadanas más numerosas de los últimos años en la provincia, engrosada especialmente por los vecinos de los pueblos que no se resignan a tapar para siempre su única esperanza de volver al centro de León. A tenor de las pancartas y de los cánticos que ayer se oyeron en la manifestación, los usuarios de Feve no se han dejado convencer por los planes de movilidad eléctrica que venden desde el Ministerio de Transportes porque su afán es convertir para siempre el trazado ferroviario en una línea de autobús. No se tragan que Adif esgrima su propia incompetencia arguyendo que no existen "soluciones técnicas" para devolver el tren hasta Matallana cuando lo que realmente se quiere tapar es la intención de no invertir en León.