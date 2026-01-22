El pacto de Mercosur debe volver a la casilla de salida

Creado: Actualizado:

Los tractores hicieron ayer presencia en las calles de León en una especie de preámbulo de las inminentes protestas convocadas por las organizaciones mayoritarias. Como ocurrió hace ahora dos años, fueron los ‘versos sueltos’ agrupados en Decaleón los que tomaron la iniciativa siguiendo los movimientos de días pasados en otros lugares de España para protestar por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, pero también sobre los problemas que arrastra el sector y que a pesar de las promesas de 2024 nunca llegaron a solventarse. Los carteles intentando que no les asignen etiquetas políticas son claros. Y acudieron a la capital en un día en el que se puso en evidencia que lo de Mercosur tiene más dudas de lo que parece. Que el Parlamento Europeo vote por enviarlo a la Justicia pone en claro que algo no se ha hecho bien, y que precisa un vuelta atrás. Quizá hasta la casilla de salida.