Riesgos y costes de los ‘pinchazos’ en la luz

Creado: Actualizado:

El problema de los enganches a la red eléctrica van mucho más allá de la estafa hacia las empresas suministradoras. El primer conflicto, y quizá el más evidente por centrarse en el entorno próximo al ‘pinchazo’, es el riesgo evidente de que se produzcan cortes en el suministro o, lo que es peor, incidentes con consecuencias imprevisibles en forma, por ejemplo, de incendios. Pero también existe un problema más amplio y que deriva en consecuencias para toda la sociedad, puesto que los defraudadores en cualquier tipo de ámbito acaban forzando unos sobrecostes que van a sobrecargar las facturas de todos los ciudadanos.

Las compañías trabajan de la mano de los cuerpos policiales para perseguir este tipo de estafas. Los datos exhiben el gran alcance que tiene este tipo de prácticas. Una distribuidora del grupo Naturgy facilita el dato de que en la provincia de León realizó durante el año pasado más de 850 intervenciones, una cantidad enorme que ha conseguido probar el ‘robo’ de 1,64 gigavatios hora, lo que equivale al consumo de medio millar de hogares.

Llama la atención en este balance el elevado número de plantaciones de producción de droga localizadas, casi 150, una acción que deriva en consecuencias judiciales más allá del fraude eléctrico.