Salto de calidad para la gastronomía berciana

Una de las principales señas de identidad de la comarca del Bierzo reside en su buena mesa. Sus mesones ya eran populares hace décadas, con el pulpo, el botillo y productos autóctonos como el pimiento, la castaña o la manzana reineta, como elementos ‘obligados’ de los menús. Ahora, surge una iniciativa que se aventura muy interesante para relanzar todo esto. Hoy existe una mayor pujanza de la gastonomía en todo tipo de rincones y se genera una mayor rivalidad entre territorios para acaparar fama y cuota de visitantes. En El Bierzo se ha creado una Asociación Gastronómica que puede ser un puntal para aupar un poco más si cabe a ese sector de la hostelería que apuesta por conjugar la tradición con elementos quizá no tan destacados hasta ahora como pueden ser la setas.