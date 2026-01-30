Gastar en formación es invertir en futuro

Creado: Actualizado:

Las comparaciones entre las cuentas de las distintas universidades de la comunidad, e incluso en clave nacional, es importante para conocer la realidad con la que se actúa en el caso del centro leonés. Hay un dato clave y que facilita una mayor competitividad a la hora de captar estudiantes de otros territorios. En los últimos años, se ha realizado en Castilla y León un esfuerzo sobresaliente para rebajar las tasas que pagan los alumnos, y que se habían disparado hasta colocarse entre las más caras de España. Ahora, la autonomía está en la parte media de la tabla comparativa, y bastante alejada de las universidades más costosas, que están en Madrid y Cataluña. Sobre las disponibilidades económicas, resulta clave el dato de que la ULE está entre las cinco que más dinero gastan por cada alumno. Los fondos disponibles impulsar la opción de una formación de calidad y, de manera especial, en el caso de los grados que incluyen clases prácticas, algunas en laboratorios con complicaciones notables. Pero en ese aspecto debe tenerse en cuenta la queja que se repite en los sucesivos equipos rectorales de Vegazana, sobre el desequilibrio que hay en la autonomía entre las universidades históricas de Valladolid y Salamanca, con respecto a las más nuevas ubicadas en Burgos y León.