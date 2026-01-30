En defensa de los pequeños negocios autóctonos

Creado: Actualizado:

La estructura económica de España otorga una preponderancia máxima a pymes y autónomos. Su capacidad generadora de actividad y empleo es imprescindible. Pero también es cierto que las cosas no son sencillas y de algún modo se desincentiva la posibilidad de convertirse en emprendedor creando un pequeño negocio o manteniéndolo abierto por transmisión de padres a hijos. Un paseo por las calles de León o Ponferrada transmite la sensación de decadencia, con viejos carteles de negocios de todo tipo llenos de polvo y telarañas. Por ello, merece toda la atención y apoyo el Releva Joven, que anuncian CC OO y Tradecyl de apoyo y asesoramiento a los emprendedores.