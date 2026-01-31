Trenes turísticos, otra promesa olvidada

Creado: Actualizado:

El que fuera ministro de Transportes, actualmente en la cárcel madrileña de Soto del Real, protagonizó el último acto propagandístico sobre una participación de León en las rutas de los trenes históricos de Renfe que nunca llegó a hacerse realidad. José Luis Ábalos anunció una promoción de la provincia dentro de las rutas que cada año organiza la compañía ferroviaria con los convoyes de lujo que tiene disponibles. Pero la realidad pone en evidencia que de todo aquello no queda nada y la presencia leonesa sigue limitada al denominado Expreso de La Robla para la próxima campaña de 2026.

Las posibilidades que ofrece la red de vía convencional son más que notables, tanto en la rutas hacia Asturias como en la de Galicia por El Bierzo. Incluso una hipotética puesta en servicio de la Vía de la Plata, desde Astorga y La Bañeza hacia Extremadura también ampliaría unas opciones que son reales, ya que lamentablemente se trata de redes ferroviarias con muy escasas frecuencias, por lo que no es complicado usarlas con trenes de ancho ibérico. Y sobre la línea estrecha, usada históricamente por Feve hoy incluida en Renfe Cercanías, facilitaría el tránsito por buena parte de la Cordillera Cantábrica hacia Bilbao, con unos recursos inigualables.