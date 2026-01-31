Gestión del lobo, una batalla que debe reformularse

Creado: Actualizado:

Siete autonomías pactaron ayer una hoja de ruta para plantar cara al Gobierno central por sus acciones sobre el lobo, que incluyen el incumplimiento de la legislación europea. El documento presentado por Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León pretende aplicar reformas para abordar el impacto que se genera por el crecimiento de la especie. Sin duda, urge otra actitud desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez para avanzar hacia el imprescindible acuerdo. El frentismo actual no tiene sentido. Parece ridículo que un Gobierno actúe como ‘insumiso’ frente a la ley, que le exige que remita de forma urgente el informe sexenal sobre la especie y que transfiera a las autonomías los fondos de la estrategia nacional de gestión de ese animal.