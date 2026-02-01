Ambicioso plan de desarrollo en Astorga

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga y la Cámara de Comercio se han unido para proyectar un nuevo polo logístico e industrial en la provincia a través de un ambicioso plan que sitúa a la capital maragata en el eje de una transformación vinculada al Corredor Atlántico y la Estrategia Logística de Castilla y León, para redefinir el equilibrio económico que impulsa una zona que atraviesa un momento crítico. Haciendo valer su ubicación estratégica, Astorga sienta las bases de la iniciativa en la implicación de las administraciones a través de un Plan Regional de Ámbito Territorial, que le permitirá planificar actuaciones industriales y de ejecución de infraestructuras, como el que ha disfrutado el polígono de Villadangos del Páramo. La intención es crear un nuevo suelo logístico con cerca de un millón de metros cuadrados y apostar por la intermodalidad con la mira puesta en la reordenación de las infraestructuras ferroviarias con el plan León-Ponferrada del Corredor Atlántico. Las instituciones maragatas tienen claro que es el momento idóneo para mirar hacia el futuro gracias a la estabilidad institucional para convertirse en el centro sinérgico de otros focos industriales de León generando un corredor de desarrollo en el eje Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza-.